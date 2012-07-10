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债券 | 2012年 7月 10日 星期二 22:04 BJT

〔标题新闻〕NIESR预计第二季英国GDP萎缩0.2%,为连续第三季萎缩,因女王庆典假期影响产出

NIESR:英国国家经济社会研究院

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