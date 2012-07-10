〔欧洲汇市〕英镑/欧元触及三年半新高,市场重又关注欧债危机

* 欧元区忧虑带动英镑/欧元上涨
* 英镑/美元下跌,接近一个月低点
* 英央行总裁金恩称未见到英国经济复苏的迹象
路透伦敦7月10日电---英镑兑欧元周二触及三年半新高,市场关注焦点重又回到欧债危机问题,这带动英镑从早盘跌势反弹,英镑稍早下跌是受英央行总裁讲话打压.
欧元/英镑EURGBP=D4跌0.4%,至0.79005英镑,受累于意大利总理的讲话,以及德国宪法法院将对欧洲稳定机制(ESM)作出裁决,结果可能阻碍该欧元区救助基金的实施.
意大利总理蒙堤称,该国可能有意使用欧元区救助资金.
英镑稍早下跌,此前英央行总裁金恩称,英国经济没有显露出复苏的迹象,并对出口前景表示了担忧.
但市场人士利用这一机会卖出欧元,买入英镑,指称尽管英国经济状况不佳,但欧元区前景更糟.
"我看空英镑/美元,但欧元/英镑可能跌得更低,未来几个月甚至可能跌向0.7800英镑,"丹麦盛宝银行外汇策略师John Hardy称.
英镑/美元GBP=D4下跌0.2%,至1.5495美元,接近一个月低位1.5461.
今日稍早英镑曾上涨,因英国5月工业生产数据强于预期,但零售销售和楼市数据较差,分析师称英国整体经济状况仍维持疲弱.
分析师称,市场将密切关注美联储周三将公布的上月会议记录.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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