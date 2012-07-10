〔欧元债市〕西班牙与意大利公债收益率下跌,市场乐观预期德国法院裁决

路透伦敦7月10日电---西班牙与意大利政府公债收益率(殖利率)周二下跌,因市场乐观期望德国宪法法院将支持更灵活使用欧元区纾困基金的做法,但进一步下跌的空间有限.

德国宪法法院就欧元区纾困方案和预算规定是否符合德国法律展开听证.

德国财政部长朔伊布勒告诉宪法法院,若批准进程被严重推迟可能会加剧金融市场动荡,不过德国央行总裁魏德曼则认为,快速批准ESM和财政条约并不能保证危机不会恶化.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB日内下跌21个基点,收报6.85%;意大利10年债收益率IT10YT=TWEB跌12个基点至5.98%.

"有人揣测德国宪法法院可能会更急迫地处理纾困基金的问题,不过债市交投量不大,表现仍然不错,"一名交易商称."走势背后没有什么实质性的动能."

由于西班牙10年债收益率仍接近7%的重要关口,投资者仍然担心西班牙可能需要救助,因为葡萄牙和爱尔兰等国在公债收益率突破该水平后最终都被迫退出资本市场.

"在欧元区财长提供的方案中,我实在看不到什么特别让人放心的,而且西班牙公债收益率利差缩窄也没有什么好的理由.欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)整体规模的问题仍然存在,"Investec策略师Elisabeth Afseth表示.

"我担心不久西班牙公债收益率会重返7%的水平,我不会趁着此轮涨势大举买入."

德债期货FGBLc1价格上涨12个跳动点,结算价报144.11,距周一触及的一个月高点144.28不远.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB稍低于零,可比法国公债收益率FR2YT=TWEB报19个基点,较意大利短期公债和西班牙两年期公债收益率分别低约390个基点和470个基点.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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