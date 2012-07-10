〔金属期市〕期铜走低,因中国出口疲弱且担忧欧洲问题

* 中国6月铜出口下降按月17.5%

* 宏观忧虑令对各国央行再推刺激举措的希望犹存

* 欧元兑美元重挫至两年低位

路透纽约/伦敦7月10日电---铜价周二回落,因中国铜出口骤降反应需求前景更为黯淡,且为欧债危机重压全球经济提供了进一步例证.

有关有一家美国期货经纪公司客户资金不翼而飞的消息,以及欧元/美元触及两年新低点燃基本金属市场的利空人气,并导致铜市交投清淡.

铜价在过去五日中第四日走低,市场在6月29日欧洲领导人就支撑银行业,压低西班牙和意大利借贷成本意外达成交易后触及的高位回落.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌70美元,报每吨7,490美元,盘中交易区间7,482-7,585美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2结算价跌3.35美分,报每磅3.3980美元,接近3.3890-3.44美元区间的底部.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量降至41,000口,低于30日均值.

德意志银行分析师Dan Brebner表示,"未来数月成长仍将保持疲弱,中国和美国经济有进一步恶化的可能性,且我预期这将继续打压金属市场."

Raymond James也持同样的观点,该公司调降了一系列加拿大基本金属类股的目标价,并下调了对铜价的预期,称中国成长放缓以及欧债危机将拖累需求.

欧洲财长周二一早同意,如遇紧急情况,将在7月底前释放300亿欧元救助基金扶助西班牙银行,但欧元未能因此受到提振,暗示投资者谨慎看待欧洲问题的进展.

中国海关周二称,6月未锻造铜及铜材进口346,223吨,较上月的419,741吨下降17.5%[ID:nEAP307622].这也令铜价承压.

中国贸易数据也引发担忧.中国海关周二公布,6月出口同比增长11.3%,优于预期;但进口明显逊于预期,同比仅增6.3%.当月贸易顺差高达317.3亿美元,为2009年1月以来最大.[ID:nSB2027405]

市场静待中国将于本周稍后公布的GDP数据,许多人寄望于数据疲弱将刺激央行推出新一轮货币宽松政策.

**一线希望**

自5月初以来,铜价已累积下跌10%,因担忧欧债危机和全球经济,但市场年内迄今基本持稳.

商品期货交易委员会(CFTC)近期公布的数据现实,在价格攀升逾5%之后,投机客在截至7月3日当周大幅削减铜净空头头寸,暗示更多的投资者认为铜价已触底.

中国的分析师和市场消息人士也从稍早公布的疲弱进口数据中看到一丝亮光,称中国铜需求升温的迹象已开始浮现.

麦格理商品研究部分析师刘博雅(Bonnie Liu)称,看到中国需求改善的蛛丝马迹,尤其是大型铜产品生产商接获更多用于国家电网建设的订单.

期铝方面,瑞银将2012年LME三个月期铝均价预期从先前的每磅1.01美元调降至0.98美元(每吨2,161美元),因生产商削减产能的力度不及预期.

三个月期铝CMAL3收跌13美元,报每吨1,912美元.

以下为1813 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 339.35 -3.80 -1.11 343.60 -1.24

LME期铝 1912.00 -13.00 -0.68 2020.00 -5.35

LME期铜 7490.00 -70.00 -0.93 7600.00 -1.45

LME期铅 1874.00 -4.00 -0.21 2035.00 -7.91

LME期镍 16050.00 -350.00 -2.13 18710.00 -14.22

LME期锡 18775.00 275.00 +1.49 19200.00 -2.21

LME期锌 1830.00 -24.00 -1.29 1845.00 -0.81

上海期铝 15525.00 -15.00 -0.10 15845.00 -2.02

上海期铜 55140.00 -160.00 -0.29 55360.00 -0.40

上海期锌 14625.00 -45.00 -0.31 14795.00 -1.15

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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