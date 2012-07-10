〔全球金市〕金价下挫1.3%,因投资人不安及商品市场疲弱

* 期货经纪商PFGBest客户资金不翼而飞,令金市和商品市场承压

* 原油和股市大跌拖累金价

* 在欧盟为西班牙银行业提供救助方案后,金价稍早上涨

路透纽约7月10日电---黄金周二大跌约1.5%,因消息称又有一家美国期货经纪商客户资金不翼而飞,商品市场投资人惴惴不安,全面沽货.

明富环球(MF Global)倒闭造成期货经纪产业大震撼至今还不到九个月,位于爱荷华州的期货经纪公司PFGBest旗下客户资金有半数不翼而飞,这恐将粉碎外界对该产业脆弱的信心.

PFGBest周一告知其外汇及商品交易客户,在该公司董事长企图自杀之后,所有客户资金已经遭到冻结.数小时后,一产业组织表示,约有2.2亿美元的客户基金不在该经纪商的帐户中.[ID:nST0525873]

美国投资银行Jefferies Group周二表示已经开始清算PFGBest的交易仓位.

之前市场对欧盟为西班牙救助方案感到乐观,令金价一度上扬1%.欧盟财长同意为受困的西班牙银行业提供救助,他们准备多达1,000亿欧元,如果急需,其中约300亿欧元可在7月底前批出.

1925GMT,现货金XAU=下挫1.3%,报每盎司1,565.90美元,稍早高见1,600.90美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价跌9.30美元,报每盎司1,579.80美元.路透初步数据显示,成交量在近几日当中算高的,但仍较其30天均值低15%.

股市大跌以及RJ/CRB商品指数.CRB下挫逾1%也令金价承压,因关于PFGBest的消息,令投资者出脱高风险资产.

尽管近期金价下跌,但投资需求仍不振.

截至周一收盘,全球八大电子交易市场(ETPs)黄金持有量减少116,427盎司,至7,052.9万盎司.

其他贵金属中,现货银XAG=跌2.1%,报每盎司26.77美元.现货铂金XPT=跌1.6%,报每盎司1,416.53美元;钯金XPD=下挫1.5%,至570.13美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1579.80 -9.30 -0.6 1564.40 1602.00 135,252

COMEX白银期货 SIN2 26.882 -0.562 -2.0 26.710 27.580 33,066

COMEX铂金期货 PLN2 1429.70 -16.20 -1.1 1423.00 1454.60 5,378

COMEX钯金期货 PAU2 576.60 -7.30 -1.3 573.15 588.00 2,147

现货金 XAU= 1565.90 -20.75 -1.3 1565.00 1600.90

现货银 XAG= 26.770 -0.570 -2.1 26.780 27.570

现货铂金 XPT= 1416.53 -22.35 -1.6 1425.33 1447.25

现货钯金 XPD= 570.13 -8.42 -1.5 575.78 586.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 于春红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=