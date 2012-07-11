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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 08:15 BJT

〔日本数据〕6月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌1.3%--央行

路透东京7月11日电---日本央行周三公布的数据显示,6月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌1.3%,较前月下跌0.6%.

路透调查的预估中值为下滑1.0%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:

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6月 5月 4月 6月指数

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年变动率 -1.3 (-1.0) -0.7 -0.4 100.6

月变动率 -0.6 -0.5 +0.1 -

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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