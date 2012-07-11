〔澳洲数据〕7月消费者信心指数跳增3.7%,家庭更加看好经济前景

路透悉尼7月11日电---周三公布的调查结果显示,澳洲消费者信心7月跳涨,因在近期降息后,家庭对经济前景及其财务状况变得更加乐观.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute公布的对1,200名受访者进行的调查结果显示,7月消费者信心指数上升3.7%至99.1,6月为小升0.3%.