〔货币市场〕美国四周期国库券得标利率持于近期区间,需求坚稳

路透纽约7月10日电---坚实的短债需求,使周二美国财政部标售的300亿美元四周期国库券得标利率继续保持在近几月区间内.

财政部标售四周期国库券的得标利率高值为0.07%,低于上周的0.075%,但高于两周前的0.06%.高值得标比率为83.12%. [ID:nSB8548645]

尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)在卖短买长计划(扭转操作)中抛售短债,但对美国短债的需求依然保持稳固.

部分分析师预计,卖短买长操作的推进,意味着美国初级交易商将继续大量持有短债,或许可以全线支撑隔夜回购利率.

路透数据显示,以美国公债作担保的隔夜回购利率USONRP=周二尾盘报0.24%,高于周一尾盘的0.23%.

同时,欧洲央行上周将存款利率降至零,继续推动欧洲市场多项利率刷新低位.

欧洲央行隔夜存款利率是货币市场利率的底限,因为他们对同业放款的利率必须高于在欧洲央行存款利率才行.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周二触及历史新低0.521%,周一报0.531%;欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=从0.329%小跌至0.325%.

三个月期美元LiborUSD3MFSR=持平于周二的0.4576%,三个月期英镑LiborGBP3MFSR=定盘于0.85963%,周一报0.86463%.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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