《美债周三展望》公债价格微幅上涨,因担忧欧洲财政问题和美国经济形势

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约7月10日电---美国公债价格周二受避险买盘带动微幅上涨,因市场持续担忧欧洲财政问题,另外美国经济走势挣扎抵消了财政部标售新债的影响.

美国财政部周二标售了320亿美元三年期新债,得标利率较高,为3.67%,这是本周计划标售660亿美元公债中的第一笔.

周三财政部将标售210亿美元10年期公债,料将吸引相对旺盛的需求,美国公债因寻求低风险债券的投资者缺乏替代品而受益.

"市场对美国公债的需求远超过了供应,美国公债最后一个仍能保障投资安全的避险资产,"芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien称.

在欧元/美元跌至两年新低后,对欧洲将不能遏制欧债危机的忧虑驱使投资者到美国公债中避险.

欧元区财长昨夜就西班牙银行救助方案达成一致,冀望于此举能扶助稳定欧元区,但此举并未能在周二缓解金融市场的忧虑.德国对应对欧债危机的工具发起法律挑战令稳定欧元区的使命更加举步维艰.

美国公债亦因与德债的对比而受益,人们担忧德国对欧元区较弱国家担负的责任,这加剧了德债的波动性.

与此同时,市场越加押注经济放缓将促使美联储推出第三轮量化宽松政策,这使投资者预期美国公债收益率甚至可能从纪录低位进一步下跌.

指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.51%,较6月1日创下的近200年低点1.44%仅高7个基点.

"我们听到越来越多美联储官员称推出第三轮量化宽松政策是明智的,"纽约R.W. Pressprich & Co.公债及机构债交易主管Larry Milstein称.

上周五美国公布的6月非农就业报告令人失望,而且近期美联储官员的讲话令人越加预期,联储可能准备推出第三轮量化宽松政策.

美联储三位决策者周一指称,美国经济复苏疲弱,失业率太高,为第三次购债行动打下了基础.

美联储周三将公布6月会议记录,市场将密切关注,以寻找更多刺激政策的线索.

但有一个因素或将推迟可能的放宽政策的时机,即通胀和通胀预期仍高于美联储前两次放宽政策时的水平,当时美联储主席贝南克担心通缩风险.

"我认为贝南克认为放宽政策可以停止通缩预期,"波士顿Eaton Vance投资组合经理Eric Stein称.

"经济增长疲弱,但并没有通缩预期,这是为什么美联储迄今尚未再推量化宽松的原因,"Stein表示.(完)