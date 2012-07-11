希拉里短暂访问越南 批评该国人权问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内7月10日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周二对越南的人权记录、特别是该国限制网络言论自由予以批评，她的幕僚表示，除非该国改善人权，否则将会限制两国加强关系。

希拉里对越南进行了短暂访问，她在访问期间还对经济增长应优先于民主自由的观点予以驳斥，并认为这两方面应“齐头并进”。

不愿透露姓名的美国官员称，除非越南的人权记录得到明显改善，否则美国将不考虑向该国出售致命性军事装备。美国向后者提供非致命性军事装备。

希拉里称：“如果越南想进一步发展，向创新、创业型经济转型……就得创造更多自由交流思想的空间，加强法治，尊重所有工人的普遍权利，当中包括工会的权利。”

她与越南外交部长范平明召开记者会时称，她在两人会谈时“提到了对人权问题的担忧，当中包括持续拘押活动分子、律师、和平表达观点和想法的博主等问题。”

“我们对（越南）限制网上自由表达、即将对自由记者俱乐部（Free Journalists Club）创始人进行审理表示格外关注，”她说。

她还说：“有人认为，发展中经济体需将经济增长摆在第一位，然后才是政治改革和民主。但这是一种很短视的看法。”

“政治改革同经济增长息息相关。”

希拉里在访问期间除了与越南总理阮晋勇会晤外，还在她的要求下同该国共产党中央总书记阮富仲进行了会面。（完）