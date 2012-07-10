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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 07:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元料陷于区间交投

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* 澳元/美元开盘略下滑,此前欧洲和纽约时段走势波动

* 欧洲时段升向1.0245,当时西班牙收益率(殖利率)下跌导致风险资产全面回升

* 澳元/美元在纽约盘遭抛,因全球成长忧虑再现

* 1.0050为重要支撑位,此为20日移动均值,也是0.9969/1.0330涨势的50%回档位

* 若跌破1.0150将下看前述走势的61.8%回档位1.0105/10.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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