〔金砖国家〕7月10日股汇市收盘纵览

路透7月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月10日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.15%,报934.25点.

中国股市:沪综指周二缩量小幅收跌,再创逾半年收盘新低.早间公布的贸易数据中进口增速降至个位数,印证此前通胀数据明显下行所反映出的内需疲软态势,加深投资者谨慎心理.沪综指.SSEC收报2,164.437点,下跌6.377点,或0.29%,日低曾至2,156.726点;此前收盘低位为1月6日的2,163.395点.今日上海A股成交额为530亿元人民币,上交易日为691亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第三天下滑,中国进口增速低迷,加深有关内需疲弱的担忧,投资人预期本周稍晚将有更多令人失望的中国宏观数据.恒生指数.HSI收盘跌0.2%至19,396.4点.恒生国企指数.HSCE收低0.6%至9,386.7点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.中国6月贸易顺差扩至三年半高点,且中间价随隔夜非美货币高开,人民币随之走强,但购汇客盘仍在限制其涨幅.人民币兑美元收盘报6.3659,上日收报6.3714.[CNY/CN][ID:nSB1657998]

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印度股市:升至3月中迄今最高收盘位,受助于ICICI Bank等民间银行上涨,因投资者期望资产质量改善料会带来优于预期的获利.指标BSE指数.BSESN收高1.3%,报17,618.35点,为3月15日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL3E8IA3ZH]

印度汇市:印度卢比上涨,终止四日连跌,因印度股市上涨和出口商抛售美元.印度卢比兑美元INR=D2收报55.39/40,较周一收盘水平55.92/93高出近1%.[INR/][ID:nL3E8IA42A]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,362.950点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市上涨0.87%至732.72点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.27%至32.8950;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.48%,报40.3475.

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巴西股市:领跌拉丁美洲股市,此前中国数据令市场担心该国对拉美地区大宗商品的需求放缓.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大跌3.05%,报53,705.82点.[ID:nL2E8IABML]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下滑,投资者担心德国一宪法法院可能拖延欧洲新救助基金,使得人们担忧欧债危机恐将恶化.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.4%至2.0362.[ID:nL2E8IA7NG]

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南非股市:小幅收高,黄金生产商Gold Fields(GFIJ.J)和连锁超市Shoprite(SHPJ.J)领涨.此前来自英国的数据优于预期提振市场,盖过了中国经济放缓消息的影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.21%,报29,848.29点.综合指数.JALSH收涨0.2%,报33,998.60点.[.J][ID:nL6E8IAACV]

南非汇市:1536GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3上涨0.2%,报8.2040,周一收在8.2195.盘中高位在8.1595.[ZAR/][ID:nL6E8IAADF](完)