《综述》意大利也有意利用欧元区救助基金舒缓债务压力

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
* 蒙堤称意大利或对债券支撑措施感兴趣
* 西班牙获准将达到减赤目标的时间推后一年
路透布鲁塞尔7月10日电---意大利周二称其可能想利用欧元区援助来降低其借款成本.欧元区财长们竭力以让市场相信他们正在控制欧债危机,一名欧洲央行高官认为危机可能升级.
意大利总理蒙堤表示,意大利可能也有兴趣利用欧元区援救基金来支撑国内债券市场.蒙堤面临巨大的市场压力,要求其重整意大利经济并避免其被吸入债务危机的漩涡中心.
"如果说意大利将决不使用(该机制),这将是危险的,"他在一个欧洲财长会议结束后称."意大利可能有兴趣."
他对意大利公债收益率上升感到担心,该收益率周一升破6%,周二又小幅回落到6%下方.如果维持在6%关口上方一段时间,那么就有可能为上探7%水准打开大门.市场普遍认为收益率在7%以上时,偿债成本是难以负担的.
蒙堤的言论显示,持续了两年半时间的欧元区危机有可能吞噬意大利.意大利是欧元区第三大经济体,且是七国集团(G7)成员国之一,市场普遍认为其规模太大而无法救助.
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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