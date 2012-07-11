《综述》意大利也有意利用欧元区救助基金舒缓债务压力

* 蒙堤称意大利或对债券支撑措施感兴趣

* 西班牙获准将达到减赤目标的时间推后一年

路透布鲁塞尔7月10日电---意大利周二称其可能想利用欧元区援助来降低其借款成本.欧元区财长们竭力以让市场相信他们正在控制欧债危机,一名欧洲央行高官认为危机可能升级.

意大利总理蒙堤表示,意大利可能也有兴趣利用欧元区援救基金来支撑国内债券市场.蒙堤面临巨大的市场压力,要求其重整意大利经济并避免其被吸入债务危机的漩涡中心.

"如果说意大利将决不使用(该机制),这将是危险的,"他在一个欧洲财长会议结束后称."意大利可能有兴趣."

他对意大利公债收益率上升感到担心,该收益率周一升破6%,周二又小幅回落到6%下方.如果维持在6%关口上方一段时间,那么就有可能为上探7%水准打开大门.市场普遍认为收益率在7%以上时,偿债成本是难以负担的.