〔美国数据〕6月小企业乐观指数大幅下降,降幅创两年来最大

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透华盛顿7月10日电---6月美国小企业对经济前景的信心下降幅度创两年来最大,令经济放缓可能延伸至今年下半年的威胁加大.
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示,上月小企业乐观指数下降3点至91.4.
该指数的10个分项指数中有八个下滑,企业对销售、获利及招聘持悲观态度.
美国企业第二季停住了聘雇的步伐,这释出了一个警讯,即从2007-2009年衰退中复苏的势头正在衰减.
许多分析师认为,企业之所以暂停招聘,是因为担心欧债危机及2013年美国政府计划推行严格的节约措施.NFIB的数据表明,企业对复苏的信心持续下滑.
"看似就业市场的疲弱态势料仍会持续一段时间,"TD Economics的分析师Michael Dolega表示.
NFIB的6月调查结果表明,小企业预感前路坎坷.6月小企业乐观指数的降幅创2010年6月以来的最大单月降幅.
"如果不是表明衰退,那也肯定是表明经济成长放缓,"全美独立企业联盟(NFIB)首席经济学家邓克尔伯格表示.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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