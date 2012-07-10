《中国报摘》--中国证券报7月11日

* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝主持召开经济形势座谈会,听取专家和企业负责人的意见和建议,他指出,当前重要的是促进投资的合理增长,还要完善结构性减税.
* 其他:
--权威人士透露,此次基金法修订草案将允许符合条件的私募基金经过批准后发行公募产品;在适用范围上,投资二级市场、投资股份有限公司股权的私募基金将被纳入监管,但投资有限责任公司股权的私募基金则未被纳入.
--商务部副部长王超表示,今年以来,中央政府发布了一系列稳增长、扩内需的政策措施,这些政策措施正在逐步发挥作用,预计全年中国吸引外资将呈稳中有升态势.
--国家旅游局最新数据显示,今年上半年全国旅游总收入约1.28万亿元人民币,同比增长17.3%.
--中国钢铁工业协会最新数据显示,6月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为165万吨,环比6月中旬下降0.32%.
--虽然6月用电量数据还未公布,但知情人士透露,电网调度的数据显示,6月份全口径发电量增速为1.5%左右,略低于5月发电量增速.
--全国乘用车市场信息联席会的数据显示,6月中国乘用车合计销量为114.89万辆,环比下滑2.4%,同比则增长12.4%.(完)
--整理 边竞; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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