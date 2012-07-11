〔中国个股〕上海隧道工程正筹备5亿元资产证券化交易--IFR

路透7月11日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海隧道工程股份(600820.SS)正开展5亿元人民币（8,000万美元）资产证券化交易的准备工作，这将是2008年底以来中国第二笔企业资产证券化交易。

正值，中国已经放开新一轮银行资产证券化试点计划，总额度为500亿元人民币。熟悉情况的银行家表示，此举试图利用近期有关证券化监管放松的机会。

由证监会管理的企业资产证券化交易规则没有出现重大变化，不过证监会对结构性产品和衍生品的立场已经有所软化，且鼓励上市交易产品的金融创新。

上海隧道工程证券化交易计划已经于6月28日获得股东批准，但仍有待上海当局和证监会的核准。

根据中国监管规则，只有银行能获准开展西方所认为的传统证券化业务。上海隧道工程和远东宏信等企业发行人则需专项资产管理计划这种准证券化的方式。

专项资产管理计划广受企业和证券公司的欢迎，因为它只需获得证监会的批准即可，而银行资产证券化需多个监管机构的批准。

国泰君安证券负责安排上海隧道工程这笔新交易，该交易的结构简单，但包括次级债部分。发行人料将为一个特殊目的信托。

该新交易的基础资产为大连路隧道专营权文件中约定的2012年10月至2016年7月期间的应收专营权收入。换言之，大连路隧道的通行费将为该交易提供现金流。资金将用于偿还大连路隧道项目的建筑贷款。

这笔交易的目标是利率要低于项目公司同期银行贷款利率。

过去，专项资产管理计划能够为企业提供低息融资，借款人可以比央行基准贷款利率最多节约200个基点。

上海隧道工程的国内评级为AA，该公司2009年发行了票息5.5%的14亿元人民币七年期附第五年末投资人赎回权的公司债。中诚信对该债券的评级为AA+，因上海隧道工程母公司–上海城建集团提供了担保。

专项资产管理计划交易期限通常为三年或以下，证券公司、金融公司和国内短期债券基金普遍将其作为短期投资方式。

上一个企业资产证券化交易是远东宏信2011年8月进行的11亿元人民币租赁支持证券化交易。。(完)

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