〔中国证券〕投资二级市场等私募基金被纳入监管,有望获准发公募产品--报载

路透北京7月11日电---中国证券报周三报导引述权威人士称.基金法修订草案将允许符合条件的私募基金经批准后,发行公募产品;而在适用范围方面,投资二级市场、投资股份有限公司股权的私募基金将被纳入监管.

报导指出,投资有限责任公司股权的私募基金则未被纳入上述法规监管适用范围.经过全国人大"一审"的基金法修订草案有望在8月提交全国人大常委会进行二次审议.

"如果私募基金管理公司股东、高级管理人员、经营期限和管理的资产规模等符合规定条件,经过核准,可发行公募产品,"报导称,此类机构发行公募产品应按照公募基金管理办法进行监管.

至于具体合规条件则有待监管部门做详细规定.

此外,为更好保护投资者利益,给基金以更多的选择,草案规定了基金的三种形式,即契约型、理事会型和无限责任型.其中,理事会型即在基金中设一个类似董事会的理事会,以区别于公司的董事会,对管理公司和托管公司进行监督.

无限责任型由管理公司派人带资金到基金中担任无限责任合伙人,依此取得包括有限合伙人投资在内的全部资金的管理权.若公司发生亏损,将追究无限合伙人责任,从而追究到管理公司,以强化其责任,有限合伙人仅以出资为限承担责任.

草案并规定,投资由监管部门认可的其他品种的私募基金也将被纳入监管.

"以后如果并购基金、期货基金等私募基金类型为监管部门所认可或规定,即可顺理成章地纳入该法."报导引述一位权威人士指出.(完)