〔基金产业〕对冲基金资金流出规模触及2009年10月以来最高

路透伦敦7月10日---对冲基金管理公司GlobeOpGO.L发布的数据显示,本月对冲基金资金流出大增至近三年来最高水平,意味着投资者可能对该行业失去信心,因其在动荡不定的市场中表现喜忧参半.

GlobeOp Capital Movement Index追踪总规模为1,870亿美元的对冲基金每月资金净流入以及流出情况.该指数显示,在截至7月1日的当月,对冲基金净流出额占该资产总额的1.17%.

这创下了2009年10月以来的最高流出水平,当时客户撤出3.76%的资金.在此前五个月内,对冲基金每个月都有资金净流入.

资金净流出可能是投资者在重新考虑其投资选择的初步征兆.投资者近几年不停涌入规模达2万亿(兆)美元的对冲基金行业,寄望该行业可以帮助其在动荡不定的市场中生存.

对冲基金研究Hedge Fund Research(HFR)的数据显示,对冲基金去年平均亏损5.3%,因欧元区危机以及对全球经济衰退的担忧令投资者不安,使得除了最为看空策略之外的所有对冲基金策略都遭遇挫折.

在今年实现自2006年以来的最佳第一季表现之后,对冲基金行业在4月和5月后继乏力,今年上半年平均上涨1.7%.

虽然7月数据受到年中赎回的影响,因投资者调整其资产组合,不过资金流出比例仍超过去年同期的0.11%,也不及两年前净流入1.17%的表现.

"在6月当季结束时出现资金流出再正常不过.资金流入略低于预期,但我不会太看重一个月的数据."GlobeOp总裁兼执行长Vernon Barback表示.(完)