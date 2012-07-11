《中国债券市场每日交易备忘》--7月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期续发固息国债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.03% 江苏核电16亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 尖峰集团( 600668.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 上港集团( 600018.SS )10亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及招行主承 中国联合网络通信公司150亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中行及建行主承 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行主承 中国交建( 601800.SS )( 1800.HK )25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 泰州三福船舶工程有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 上港集团( 600018.SS )20亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA),招行及交行主承 岳阳林纸( 600963.SS )6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 河南交投集团23亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 中纺集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 上海市城市建设投资开发总公司25亿元一年期短融041255015,票面利率3.57% 国家开发银行60亿元一年期固息金融债120228,票面利率2.93% ============================================================================== 三、缴款: 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短期融资券 重庆机电控股集团6亿元一年期短融 武钢集团45亿元一年期短融 中国水电( 601669.SS )8亿元一年期短融 中国水电12亿元一年期短融 中国黄金集团15亿元一年期短融 北京京客隆( 0814.HK )2亿元一年期短融 武钢集团30亿元三年期中票 平高电气( 600312.SS )4亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 晶科能源有限公司4亿元一年期短融1181316到期兑付,票面利率6.50% 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )50亿元一年期短融1181317到期兑付,票面利率5.06% 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融1181318到期兑付,票面利率5.49% 国家开发银行150亿元七年期固息金融债110201付息,票面利率3.95% 云南冶金集团13亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182194付息,基本利差2.23% 中航技深圳公司5亿元五年期中票1182195付息,票面利率5.83% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国经济下行压力不减,"稳增长"任务仍显任重道远.国务院总理温家宝周二表示,稳增长 不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的 合理增长.[ID:nSB1658392] --中国证券报周三报导引述权威人士称.基金法修订草案将允许符合条件的私募基金经批准 后,发行公募产品;而在适用范围方面,投资二级市场、投资股份有限公司股权的私募基金将 被纳入监管.[ID:nSB1659374] --国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 冉莹/边竞