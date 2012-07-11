〔中国旅游〕上半年全国旅游收入同比增17.3%至1.28万亿元--国家旅游局

路透北京7月11日电---受国内消费升级、旅游升级带动,今年上半年,中国旅游总收入同比增17.3%,至1.28万亿元人民币,增速高于"十二五"期间年均增长率目标.

据国家旅游局官网刊登的新闻稿,今年以来全国旅游业保持平稳较快发展态势,上半年国内旅游人数约15.5亿人次,同比增长14.6%;出境旅游人数约3,800万人次,同比增长18%;国内旅游收入约1.13万亿元,同比增20.1%.

旅游局副局长王志发指出,下半年要继续推进旅游综合改革和专项改革,创新以市场为导向的旅游业发展体制机制;加大对重点客源市场开发力度,努力扭转入境旅游下行态势;发展休闲旅游、乡村旅游和红色旅游、健康旅游等;并继续规范旅游市场秩序.

规范旅游市场秩序方面,旅游局局长邵琪伟在研讨班上表示,将对此开展专项整治活动,在恶性低价竞争、旅游投诉难、导游体制改革三大问题上集中突破.

今年以来,中国旅游业获更多支持.国家旅游局此前表示,中国将向民间资本全方位开放旅游业,不仅将清理对民间旅游投资的歧视性规定,还会加大金融支持力度,积极鼓励符合条件的旅游企业上市融资及支持发行债券.[ID:nSB1551824]

旅游业"十二五"规划指出,到2015年中国旅游业总收入拟达到2.5万亿元人民币,年均增长率为10%.(完)