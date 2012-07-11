《汇市简讯》商品价格下滑及坡元/马币看涨支撑美元/马币

2341GMT * 大宗商品价格下滑及坡元/马币(林吉特)看涨,支撑美元/马币 * 马来西亚的增长将受到影响,因为大宗商品占出口的很大一部分 * 由于市场担忧中国及全球的经济成长,隔夜市场上大宗商品的价格跌幅扩大 * 坡元/马币在2.50上方仍接获不错的买盘,最新报2.5070 * 马币无本金交割远期外汇(NDF)隔夜市场报3.1820-3.1900,纽约市场收报3.1890-3.1930 * 美元/马币在3.1800附近得到良好支撑,日内可能交投于3.1780-3.1880区间.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=