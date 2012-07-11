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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 08:38 BJT

〔澳洲央行〕副总裁洛威:利率不太可能降至接近零的水准

路透墨尔本7月11日电---澳洲央行副总裁洛威周三称:

* 澳洲继续大大受益于资源荣景.

* 澳洲利率接近零的机率非常低.(完)

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