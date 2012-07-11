〔企业并购〕美国私募股权TPG获3亿美元LBO贷款,助力收购中国兴中控股--IFR

路透7月11日电---据汤森路透旗下IFR报导，五家银行组成的银团向美国私募股权公司TPG Capital[TPG.UL]提供约3亿美元五年期杠杆收购（LBO）贷款，支持TPG收购中国包装公司兴中控股。

花旗集团、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展银行、台北富邦银行和台新银行几天前已预付了这笔贷款。

据称TPG在几周之前签署了买卖协议。

TPG成功收购之前数月，Morgan Stanley Private Equity Asia（MSPEA）放弃了收购兴中控股80%股权的计划。3月初，由于就出售条款未能达成协议，支持MSPEA收购兴中控股股权的2.4亿美元LBO贷款被搁置。

MSPEA贷款分为2.3亿美元分期还款A部分和1,000万美元循环贷款B部分。期限为五年，约可支付半数收购金额。A部分平均期限约为3.9年。该贷款利率是基于负债与折旧息税前盈利的比率来确定，按照3.75倍的负债与折旧息税前盈利比计算，起始利率为伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码385个基点。

基于四年的综合平均年限，提供6,000万美元或更高贷款的银行，将可得到含全部费用在内约484个基点的价码，提供3,500万-5,900万贷款的银行可得到约448个基点的价码。

瑞银是MSPEA关于这笔并购交易的顾问。包括国泰世华银行、中国信托商业银行和台新银行在内的六家台湾银行参与该笔贷款交易。

TPG对兴中控股的LBO收购价格约为6亿美元，其中约半数将以股票进行支付。

这笔新LBO贷款为五年期分期偿还贷款，平均期限为3.75-4.00年。贷款利率与杠杆比率相连，起始杠杆比率约为3.5倍，含全部费用的价码在370个-400个基点左右。

花旗集团(C.N)为唯一簿记行，其他银行为包销行，其中有些银行承诺包销并持有。一般联贷的规模料有限。(完)

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