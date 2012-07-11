〔中国金融〕银监会新规银行不得设时点规模考评指标--报载

路透北京7月11日电---针对银行业屡禁不止的月末、季末等冲时点拉存款现象,中国银监会日前发下发银行业金融机构绩效考评监管指引,要求商业银行制定稳健的绩效考评目标和具体指标,直指银行不规范经营、无序竞争的病根.

第一财经日报周三援引接近监管层的知情人士称,银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时,应当符合审慎经营和与自身能力相适应的原则,不设立时点性规模考评指标.

"对于以贷转存、以贷收费和转嫁成本等不规范经营的考评对象,应当调低发展转型类指标的考评得分."考评指引还特别规定,社会责任类指标中应包括服务质量和公平对待消费者等.

考评指引还要求,银行业金融机构不得设定没有具体目标值、单纯以市场份额或市场排名为要求的考评指标.

根据考评指引,银行业金融机构绩效考评指标应包括五大类:合规经营类指标、风险管理类指标、经营效益类指标、发展转型类指标、社会责任类指标,并要求绩效考评应当体现监管要求,促进银行业金融机构合规经营和有序竞争,培养合规文化,维护良好市场秩序.

经营效益类指标仅是五大类指标中的一类,经营效益类指标项下银行还应当以风险调整后收益指标为核心,确定合理的分值和权重.银行还应充分考虑资产期限及风险延期暴露等因素,降低中长期资产收益对经营效益类指标的贡献度.

长期以来,银行考核指标中,以时点指标为主,造成了基层行屡禁不止的时点冲动:例如每到月末、季末,银行存款规模出现激增.这种考核机制,人为地放大了银行体系、以及信贷、货币市场的波动.(完)