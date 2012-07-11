《全球主要国家债券发行预告》--7月11日-7月18日

路透7月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/11 1700 美国 10年期公债
7/11 加拿大 34亿加元 票息1.5%的五年期公债
7/11 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券
7/12 意大利 75亿欧元 2013年7月12日到期的12个月期BOT债券
7/12 英国 35亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的新债
7/12 1700 美国 30年期公债
7/13 意大利 中长期债券
7/13 英国 国库券
7/16 1530 美国 13周和26周期国库券
7/16 1050 法国 BTF国库券
7/17 西班牙 12个月和18个月期国库券
7/17 1530 美国 四周期国库券
7/17 加拿大 51亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/17 加拿大 19.5亿加元 2013年1月4日到期的169天期国库券
7/17 加拿大 19.5亿加元 2013年7月4日到期的350天期国库券
7/18 0120 日本 一年期贴现国库券
7/18 0600 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年6月13日到期的两年期联邦债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪