《全球主要国家债券发行预告》--7月11日-7月18日

路透7月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

7/11 加拿大 34亿加元 票息1.5%的五年期公债

7/11 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券

7/12 意大利 75亿欧元 2013年7月12日到期的12个月期BOT债券

7/12 英国 35亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的新债

7/16 1530 美国 13周和26周期国库券

7/17 西班牙 12个月和18个月期国库券