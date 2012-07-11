〔中国金融〕人民币FDI部分账户不得投资证券、衍生品和房地产--报载

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京7月11日电---跨境人民币直接投资(人民币FDI)操作细则落地,投资范围将严格受限.上海证券报周三报导引述消息称,中国央行日前下发通知称,人民币外商直接投资(FDI)部分账户不得投资证券、衍生品和房地产.
报导引述"中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知"指出,境外投资者人民币前期费用专用存款账户内的资金,不得用于土地招拍挂或购买房产.
同时,人民币资本金专用存款账户、人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金,不得用于投资有价证券和金融衍生品,不得用于委托贷款,不得购买理财产品、非自用房产.
去年10月,中国商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.[ID:nSH0082815]
上证报报导并称,细则要求,一个境外投资者在境内只能开立一个人民币前期费用专用存款账户,账户名称为存款人名称加"前期费用"字样.如果境外投资者开立人民币再投资专用存款账户,则账户名称为存款人名称加"再投资"字样.
对于外商投资企业境外借用人民币事宜,细则特别明确,外商投资房地产企业不得自境外借用人民币资金.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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