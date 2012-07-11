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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 08:59 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆卖家昨天获利,目前观望97.00下档

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* 近期抛售欧元/日圆的投资者在昨天获利

* 欧元/日圆上日从亚洲时段的98.05跌至97.23,今天迄今在97.20-30区间交投

* 在97.00上方有些买兴,但在97.00下方和6月5日低位97.05挂有停止单

* 更多停止单在96.75下方和6月4日低位96.78,空头目标为6月1日低位95.56.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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