〔韩国汇市〕韩元兑美元进入第四日下跌,9月公债期货微涨

路透首尔7月11日电---韩元兑美元KRW=周三盘初小幅下跌,但波动区间缩窄,因在韩国央行公布月度政策利率决定前一日,市场人士未能寻得方向.
0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,144.3,周二本地市场收盘价为1,143.7.
韩国综合股价指数.KS11下跌0.34%至1,823.29点.
三年期公债期货9月合约KTBc1涨0.03点,报104.98.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,144.3 1,143.7
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4251/362 14.3921/4057
韩国公债期货KTBc1* 104.98 104.95
韩国综合股价指数.KS11 1,823.29 1,829.45
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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