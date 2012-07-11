《中国报摘》--其他报纸重要消息7月11日

**上海证券报**

--中国央行日前下发了"关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知",对人民币FDI有关规定进一步细化,其中规定部分账户不得投资证券、衍生品和房地产.

--各大证券公司目前正加快制定推荐个人投资者的专项合规制度,个人投资者参与网下新股询价的细则有望于近期出台,一切顺利的话,个人投资者参与网下打新最快月内即可成行.

--全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵表示,小额贷款公司的下一步发展方向是金融公司,而非村镇银行.

--国家发改委下达首批四个国家天然气分布式能源示范项目,中央财政将对首批示范项目给予适当支持.

**人民日报**

--文化部提出把文化领域全面向民间资本开放,包括鼓励民间资本参与国有文艺院团转企改制、参与公共文化服务体系建设、投资文化产业发展等,鼓励和支持民间资本以投资、控股、参股、并购、重组、项目合作等多种方式,积极参与国有文艺院团转企改制.

**第一财经日报**

--一位接近监管层的知情人士透露,银监会日前下发了"银行业金融机构绩效考评监管指引",要求商业银行制定稳健的绩效考评目标和具体指标,不设立时点性规模考评指标.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,近期监管机构酝酿出台的10条稳增长措施中,地方融资平台成为重点关注对象,其中对平台贷款利好的消息包括对续借项目、重大项目要给予融资支持.

**证券时报**

--自5月底国家发改委加快投资项目审批后,银行对地方融资平台的贷款亦有所松动,但一些融资平台却因资本金不足而无法获得贷款;为突破这一瓶颈,一些融资平台开始向信托公司求援,6月以来已有多款信托产品向融资平台补充了资本金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李然; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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