〔意大利经济〕IMF称意大利要扭转经济疲态仍有很长的路要走(更新版)

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路透罗马7月10日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,意大利要扭转经济状况仍有很长的路要走,意大利过去10年经济增速在欧盟一直敬陪末座.

IMF在对意大利经济做的年度报告中指出,意大利总理蒙堤领导的政府"为重振成长有着雄心勃勃而范围广泛的议程."

IMF称,蒙堤的养老金改革,对服务业有限度地放松管制,就业市场改革以及新公布的削减国家支出等,这些举措方向是正确的,但要扭转低速增长及高负债循环,还需更多努力.

IMF没有调整对意大利今年经济萎缩1.9%的预估,但预计意大利预算赤字将为国内生产总值(GDP)的2.6%,而上次4月进行的预估为2.4%.

IMF并指出,5月在工业重镇Emilia-Romagna发生的地震,将会拖累第三季的制造业和出口表现.

蒙堤周二在布鲁塞尔表示,对于谁将接任的不确定性正在伤及外国投资并推高了该国的借款成本.蒙堤任期将于明年春季结束.

蒙堤上周宣布到2014年额外削减260亿欧元公共支出,IMF对此予以赞赏,但表示还应进一步削减.

IMF并鼓励进一步加大就业市场管理规则的灵活性,同时对蒙堤的劳动力改革提出赞扬.

"假设没有其他冲击的情形下,经济复苏将在明年初站稳脚步,受出口温和增长推动,但仍将落后于该地区,"IMF报告称,但又补充指出,"前景仍有下滑风险,主要受欧元区危机加剧影响."

IMF表示,由于蒙堤的政策,意大利不含利息支出的预算盈余明年将超过4%,为欧元区最高.(完)