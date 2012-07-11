〔意大利经济〕IMF称意大利要扭转经济疲态仍有很长的路要走(更新版)

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(新增细节)
路透罗马7月10日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,意大利要扭转经济状况仍有很长的路要走,意大利过去10年经济增速在欧盟一直敬陪末座.
IMF在对意大利经济做的年度报告中指出,意大利总理蒙堤领导的政府"为重振成长有着雄心勃勃而范围广泛的议程."
IMF称,蒙堤的养老金改革,对服务业有限度地放松管制,就业市场改革以及新公布的削减国家支出等,这些举措方向是正确的,但要扭转低速增长及高负债循环,还需更多努力.
IMF没有调整对意大利今年经济萎缩1.9%的预估,但预计意大利预算赤字将为国内生产总值(GDP)的2.6%,而上次4月进行的预估为2.4%.
IMF并指出,5月在工业重镇Emilia-Romagna发生的地震,将会拖累第三季的制造业和出口表现.
蒙堤周二在布鲁塞尔表示,对于谁将接任的不确定性正在伤及外国投资并推高了该国的借款成本.蒙堤任期将于明年春季结束.
蒙堤上周宣布到2014年额外削减260亿欧元公共支出,IMF对此予以赞赏,但表示还应进一步削减.
IMF并鼓励进一步加大就业市场管理规则的灵活性,同时对蒙堤的劳动力改革提出赞扬.
"假设没有其他冲击的情形下,经济复苏将在明年初站稳脚步,受出口温和增长推动,但仍将落后于该地区,"IMF报告称,但又补充指出,"前景仍有下滑风险,主要受欧元区危机加剧影响."
IMF表示,由于蒙堤的政策,意大利不含利息支出的预算盈余明年将超过4%,为欧元区最高.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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