〔中国公开市场〕一级交易商可申报正/逆回购需求,密切关注实际操作量(更新版)

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* 一级交易商可申报正/逆回购需求

* 含七天逆回购、28天和91天正回购

* 市场影响还需关注明日实际操作量

路透上海7月11日电---中国央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.正/逆回购操作在基本平衡当前流动性的前提下,也可更为灵活的调节7月中旬及中长期的资金面.对市场的影响还需关注明日实际操作量.

分析人士认为,7月中旬存款准备金退缴的可能性更大.但与此同时,企业分红、公开市场到期量萎靡及财政存款上缴,却令资金面承压不减.投资者对短期资金状况态度偏谨慎.此外,鉴于部分前期参与投标的机构存在"借新债还旧债"的需要,央行也有必要提供相应支持.

另一方面,上海一银行分析师指出,借助正回购操作也将增加后期公开市场到期规模,扩大操作空间.

"对当前影响不大,甚至可能7天的量还要多一些."他预计.

周二央行招标的500亿元人民币七天期逆回购,中标利率3.30%,较上周四下跌50个基点(bp).而当日的公开市场逆回购到期量高达1,330亿元.[ID:nSB2027205]

央行公开市场上周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.逆回购操作期限主要有七天和14天两种,中标利率逐步下行,并略低于二级市场同期质押式回购水平.[ID:nSB1651590]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 110

正回购到期 570

逆回购到期 1,680

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