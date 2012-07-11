〔美国个股〕康明斯发布营收预警,股价重挫并拉低大盘

路透7月10日电---美国发动机制造商康明斯(Cummins)(CMI.N)周二调降全年营收预估,拖累股价一度重挫10%,并带动美股大盘走低.

美国企业的悲观情绪已令人愈发担心,迟滞的全球经济正在损及企业获利成长.康明斯称调降预估归因于国内卡车与发电机客户订单减少、美元升值且新兴市场需求趋疲.

消息打压标普500指数连续第四日走低,为5月创六连跌以来的最长下跌纪录.工业板块跌幅最大,下挫1.6%,其中又以康明斯跌幅居前,收挫8.9%报86.91美元.

康明斯股价在午后交易中一度跌去10%,此前公司称预计第二季营收约44.5亿美元,并警告全年营收将"仅与2011年一致",恐无法实现此前预期的增长10%.分析师之前平均预测第二季营收为51亿美元,全年营收略低于200亿美元.

康明斯定于7月31日公布财报,已是本周第二家就季度业绩发布预警的大型工业企业.美国多元化制造商Dover(DOV.N)周一调降2012年获利预测,称因欧洲形势不佳.

"美国的卡车与发电机设备订单趋势已经趋软,且巴西、中国和印度的需求也未如我们此前预期的出现改善."康明斯执行长Tom Linebarger在一则声明中称.

该公司称,将调升季度股息25%至每股0.50美元.(完)