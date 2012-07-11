〔美国个股〕康明斯发布营收预警,股价重挫并拉低大盘

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透7月10日电---美国发动机制造商康明斯(Cummins)(CMI.N)周二调降全年营收预估,拖累股价一度重挫10%,并带动美股大盘走低.
美国企业的悲观情绪已令人愈发担心,迟滞的全球经济正在损及企业获利成长.康明斯称调降预估归因于国内卡车与发电机客户订单减少、美元升值且新兴市场需求趋疲.
消息打压标普500指数连续第四日走低,为5月创六连跌以来的最长下跌纪录.工业板块跌幅最大,下挫1.6%,其中又以康明斯跌幅居前,收挫8.9%报86.91美元.
康明斯股价在午后交易中一度跌去10%,此前公司称预计第二季营收约44.5亿美元,并警告全年营收将"仅与2011年一致",恐无法实现此前预期的增长10%.分析师之前平均预测第二季营收为51亿美元,全年营收略低于200亿美元.
康明斯定于7月31日公布财报,已是本周第二家就季度业绩发布预警的大型工业企业.美国多元化制造商Dover(DOV.N)周一调降2012年获利预测,称因欧洲形势不佳.
"美国的卡车与发电机设备订单趋势已经趋软,且巴西、中国和印度的需求也未如我们此前预期的出现改善."康明斯执行长Tom Linebarger在一则声明中称.
该公司称,将调升季度股息25%至每股0.50美元.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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