《汇市简讯》欧元/英镑近几日料续跌,趋势通道指向0.78

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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* 趋势通道显示未来几天欧元/英镑有可能进一步下跌
* 2008年盘整支撑位在0.78
* 关注价格触及该水准后的多头逆转信号
* 图表:link.reuters.com/gyr39s (完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
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路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。