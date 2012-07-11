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债券 | 2012年 7月 11日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑近几日料续跌,趋势通道指向0.78

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* 趋势通道显示未来几天欧元/英镑有可能进一步下跌

* 2008年盘整支撑位在0.78

* 关注价格触及该水准后的多头逆转信号

* 图表:link.reuters.com/gyr39s (完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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