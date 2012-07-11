《澳洲矿业焦点》富婆Rinehart的100亿美元铁矿石项目融资再度拖延

* 中国、日本和韩国是融资至多40亿美元的关键

* 中国钢厂排队等候铁矿石

* Roy Hill项目预计在2012年底前签署融资协议

* Rinehart旗下Hancock项目有望成为澳洲第四大铁矿商

路透悉尼/墨尔本7月11日电---消息人士称,澳洲矿业大亨Gina Rinehart的100亿美元澳洲铁矿石项目贷款融资已停顿,因遭遇限制建设成本磋商问题,这恐将导致该项目一再拖延,此前该矿业大亨家族内部的法律纷争已导致该项目数次延迟.

四位知情人士透露,Roy Hill项目正寻求募集60-70亿美元项目(专案)融资,其中逾一半资金来自日本、韩国和中国的出口信贷机构.该项目赶在2014年末投产,以抵御铁矿石价格持续下滑的风险.

Roy Hill及其潜在贷款机构担忧成本进一步攀升的风险,这一情形已在其他澳洲资源项目上发生,主因各矿商争夺员工和设备.

"Roy Hill项目在2014年出产首批铁矿石的机率不到20%,"里昂证券分析师Michael Evans指出.

"主要因素是该项目花费很多时间和资金来建造铁路线及港口,而目前市况对于建筑资源的胃纳有限,"他说.

Roy Hill计划在澳洲西部皮尔巴拉(Pilbara)地区每年生产5,500万吨铁矿石,将使Rinehart的Hancock Prospecting Pty Ltd成为澳洲第四大铁矿石生产商,仅次于力拓(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals Group(FMG.AX).

这也可能巩固Rinehart为世界上最富裕女人的地位.富比士(福布斯)2月时预估她身价达到180亿美元,是亚洲最富有的女人.澳洲商业评论周刊(BRW)随后称其为世界上最富有的女人,估计身价达290亿美元.

Hancock Prospecting正在与承包商协商分担成本上升的风险,以避免产生成本补偿合同,而让客户承担成本上升的全部责任.

一名银行消息人士称,"延期的主要原因在于(其他项目)成本激增."鉴于交易的保密度,该消息人士要求匿名.

据消息人士表示,Roy Hill项目的成本已从公开宣布的70亿美元飙升到至少100亿美元.但由于铁矿石需求和价格的不确定性,较小型同行项目已经搁浅,这或将帮助限制进一步的成本压力.

此消息人士指出,"我们身处大宗商品荣景的另一端,该行业已出现大量泡沫.这为Roy Hill带来益处."