〔英国经济〕央行总裁金恩:经济几乎未显露复苏迹象(更新版)

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(新增细节)
路透伦敦7月10日电---英国央行总裁金恩表示,英国经济几乎未显露出复苏迹象,女王登基60周年大庆对制造业和零售业数据的提振作用,没能驱散有关经济再陷入一季衰退的忧虑.
"两年来经济基本持平,并未显示出很多即将复苏的迹象,"金恩周一晚间在接受BBC电台采访时说.
金恩表示,围绕欧元区未来的不确定性"阴云",抑制了企业投资.
他亦重申,投资银行和零售银行应当分离,大银行之间缺乏竞争对英国有害.
英国国家统计局周二公布,5月制造业产出较前月增长1.2%,优于预估的持平,因公共假期推迟导致5月工作日多出一天.[ID:nSB1657672]
但之前几个月数据被下修,而且6月假期多出一天,导致该季制造业产出较上季增长的可能性很小.
巴克莱分析师Blerina Uruci说,"从工业部门最近几个季度的表现看来,期望中由制造业主导的经济复苏近期似乎不大可能成真."
纳入能源生产和采矿活动的工业生产指标,5月较前月增长1.0%,扭转4月下滑0.4%的走势.截至5月的三个月里,工业生产较前三个月下滑0.3%.
英镑兑欧元周二触及三年半高位,因欧债危机继续削弱欧元.但另有数据显示,5月英国贸易逆差收窄,因出口出现了或许是暂时性的增长.
金恩对BBC称,"我对出口前景感到担心,因为过去一年里英镑汇率上涨,这将构成挑战,还因为欧元区情况不好."(完)
--编译 艾茂林;审校 隋芬
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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