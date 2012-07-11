〔英国经济〕央行总裁金恩:经济几乎未显露复苏迹象(更新版)

(新增细节)

路透伦敦7月10日电---英国央行总裁金恩表示,英国经济几乎未显露出复苏迹象,女王登基60周年大庆对制造业和零售业数据的提振作用,没能驱散有关经济再陷入一季衰退的忧虑.

"两年来经济基本持平,并未显示出很多即将复苏的迹象,"金恩周一晚间在接受BBC电台采访时说.

金恩表示,围绕欧元区未来的不确定性"阴云",抑制了企业投资.

他亦重申,投资银行和零售银行应当分离,大银行之间缺乏竞争对英国有害.

英国国家统计局周二公布,5月制造业产出较前月增长1.2%,优于预估的持平,因公共假期推迟导致5月工作日多出一天.[ID:nSB1657672]

但之前几个月数据被下修,而且6月假期多出一天,导致该季制造业产出较上季增长的可能性很小.

巴克莱分析师Blerina Uruci说,"从工业部门最近几个季度的表现看来,期望中由制造业主导的经济复苏近期似乎不大可能成真."

纳入能源生产和采矿活动的工业生产指标,5月较前月增长1.0%,扭转4月下滑0.4%的走势.截至5月的三个月里,工业生产较前三个月下滑0.3%.

英镑兑欧元周二触及三年半高位,因欧债危机继续削弱欧元.但另有数据显示,5月英国贸易逆差收窄,因出口出现了或许是暂时性的增长.

金恩对BBC称,"我对出口前景感到担心,因为过去一年里英镑汇率上涨,这将构成挑战,还因为欧元区情况不好."(完)