〔企业结盟〕美航与债权人商讨多种合并方案,考虑五家潜在合并方--消息

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透纽约7月10日电---知情人士周二表示,美国航空(American Airlines)的母公司AMR CorpAAMRQ.PK在对合并或其他策略选项进行的评估中,将至少接触五家航空公司,其中包括全美航空集团(US Airways Group)LCC.N和JetBlue Airways Corp(JBLU.O).
消息人士表示,Alaska Air Group(ALK.N)、Republic AirwaysRJET.O旗下的Frontier Airlines以及Virgin America亦被纳入潜在合并方的考虑之内.
该消息人士亦称,美国航空高层周二在与无担保债权人委员会的磋商中提到将这五家航空公司作为潜在合并方,并商讨了各种合并的得失.由于合并事项尚未公开,这名消息人士要求不具名.
美国航空执行长Tom Horton周二早些时候表示,该公司将继续对潜在合并进行评估,并将与对此有兴趣的各方进行接触,但未具体指出是谁.
该位消息人士称,一旦美国航空启动评估工作,私募股权公司、其他美国航空公司、甚至外资航空公司都可能会对潜在的合并协议表示出兴趣.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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