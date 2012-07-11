〔企业结盟〕美航与债权人商讨多种合并方案,考虑五家潜在合并方--消息

路透纽约7月10日电---知情人士周二表示,美国航空(American Airlines)的母公司AMR CorpAAMRQ.PK在对合并或其他策略选项进行的评估中,将至少接触五家航空公司,其中包括全美航空集团(US Airways Group)LCC.N和JetBlue Airways Corp(JBLU.O).

消息人士表示,Alaska Air Group(ALK.N)、Republic AirwaysRJET.O旗下的Frontier Airlines以及Virgin America亦被纳入潜在合并方的考虑之内.

该消息人士亦称,美国航空高层周二在与无担保债权人委员会的磋商中提到将这五家航空公司作为潜在合并方,并商讨了各种合并的得失.由于合并事项尚未公开,这名消息人士要求不具名.

美国航空执行长Tom Horton周二早些时候表示,该公司将继续对潜在合并进行评估,并将与对此有兴趣的各方进行接触,但未具体指出是谁.

该位消息人士称,一旦美国航空启动评估工作,私募股权公司、其他美国航空公司、甚至外资航空公司都可能会对潜在的合并协议表示出兴趣.(完)