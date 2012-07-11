〔路透调查〕海湾阿拉伯国家今年经济成长与预算前景改善

* 沙特2012年经济料成长5.2%,优于3月时预估的成长4.5%

* 多数海湾国家料有良好财政盈余

路透迪拜7月10日电---路透调查周二显示,尽管最近几月全球原油价格大跌,海湾阿拉伯地区多数石油出口国的短期经济前景仍有所改善.

自3月开展前次调查以来,布兰特原油LCOc1曾最多下跌40美元至每桶88美元,因全球经济出现放缓迹象.

但布兰特原油之后已反弹至99美元左右,分析师认为这样的油价水平,加之政府大举支出和消费者需求良好,将足以使海湾国家今明两年经济强劲增长.

本月调查走访17位分析师,他们上调了海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)六个成员国中三个国家的2012年国内生产总值(GDP)成长预估.

阿拉伯最大经济体、全球第一大石油出口国--沙特今年经济料成长5.2%,高于3月调查时成长4.5%的预估.去年沙特经济成长6.8%.

"下档风险源自欧洲与世界经济,但不考虑这些,GCC应能保持良好经济成长."National Bank of Kuwait资深分析师Daniel Kaye表示.

"虽然近期油价下滑,财政和外部收支仍将非常稳健."

不过,多数海湾经济体的2013年成长预估要低于3月调查结果.沙特明年经济成长预估从4.3%被降至4.0%,而阿联酋从3.6%被降至3.4%.

原油和天然气收入构成海湾国家的主要财政收入来源.这些国家去年提高了养老金和工资支出,以缓和社会冲突.不过调查显示,多数国家今明年都预计有较大的财政盈余.

沙特阿拉伯2012年财政盈余预计将占到GDP的13.2%,高于3月调查时的12.4%.对阿联酋的该比重预估则保持在5.9%不变.(完)