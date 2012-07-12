《全球主要央行动态》--7月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月5日-7月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月会议的记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.会议记录显示,少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的.但记录也显示,大多数官员对此并不认同,至少在上周非农就业报告出炉前他们还不这么认为.美联储主席贝南克下周将在国会就货币政策进行听证,金融市场届时将仔细研判其言论,以找寻是否最新的就业数据已使得美联储更接近进一步推出宽松货币政策的线索.[ID:nSB1661552]

美联储三大决策官员为第三轮购债做铺垫,称美国经济复苏疲弱,而且失业率过高.旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯说,"我们正在需要第三轮量化宽松(QE3)的边缘,如果经济数据一直不如预期,而且我们认为自己在履行职责方面没有进展,或者我们不预期会有进展,那么我认为我们就需要更多宽松政策."芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,"需要出台额外的货币宽松政策以更快地推动产出达到潜力水平,经济环境允许进行强力的政策宽松."波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在同一个论坛上对此观点表示支持,称与其他联储官员相比,他预期经济增长步伐会更慢,失业率也更高.

不过,里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔重申反对新一轮刺激举措,这凸显出美联储官员的观点分歧.[ID:nST0525379]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,欧债危机和美中两国经济成长令人失望,让人感到不安,但美国经济目前仍并不需要更多的资产购买刺激措施.布拉德表示,美联储不太可能把卖短买长(扭转操作)延长至今年年底以后.布拉德到明年才会成为美联储决策委员会中的投票委员.他说,"如果经济更大幅度地放缓,且美国经济看起来要么可能步入衰退,要么可能迎来通缩,那时我认为我们可以考虑采取更多行动.但我认为现在并不属于这种情况."[ID:nSB1659590]

**欧洲**

欧洲央行7月5日宣布将指标利率降至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机.不过该央行没有采取更大胆的举措,比如恢复购债计画或者向银行提供更多的长期流动性.[ID:nSB1652336]

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉保留进一步降息的可能性,称任何后续行动决定要看经济数据表现情况.欧洲央行执委普雷特表示,尽管长期实行超低利率会产生问题,然而利率高低并无任何"禁忌",暗示欧洲央行并未排除继续降息的可能性.德拉吉重申,他认为欧元区经济今年年底前将开始复苏,通胀率明年将降至欧洲央行略低于2%的目标.[ID:nSB1656704]

欧洲央行执委亚斯穆森表示,该央行所能采取的措施是有限的,应由欧元区各国政府对经济实施结构性调整,以适应长期发展需要.[ID:nSB1654750]

**中国**

中国央行7月5日晚间宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点,为今年来第二次降息.央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.本次调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率将分别降至3.00%和6.00%.[ID:nSB1652304].

**英国**

英国央行7月5日宣布维持利率在0.5%不变,但称将量化宽松资产购买总规模从此前的3,250亿英镑增加至3,750亿英镑,以帮助经济摆脱衰退.[ID:nSB1652224]

英国央行总裁金恩表示,英国经济几乎未显露出复苏迹象,女王登基60周年大庆对制造业和零售业数据的提振作用,没能驱散有关经济再陷入一季衰退的忧虑.金恩对BBC电台称,"我对出口前景感到担心,因为过去一年里英镑汇率上涨,这将构成挑战,还因为欧元区情况不好."[ID:nSB1659638]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行副总裁洛威表示,如果要为了抵消经济中信贷成本的上升,官方利率需要再低1.5个百分点左右.[ID:nSB1659192]不过他表示,澳洲利率接近零的机率非常低,经济继续大大受益于资源荣景.[ID:nSB1659416]

洛威表示,澳元在偏高水准交投,主要因为该国贸易条件非常高.很难说澳元被高估了.在被问及货币政策协助澳洲应对结构变化时所扮演角色,洛威称澳洲央行最多只能做到让通胀受控,利率并非应对这些变化的最佳工具.[ID:nSB1661874]

**日韩**

韩国央行7月12日出人意料将指标政策利率KROCRT=ECI从3.25%降至3.00%,这是该央行自2009年2月以来首次降息,因迹象显示韩国经济遭遇诸多压力.[ID:nSB1661716]

**其他**

巴西7月11日调降指标利率0.5个百分点至纪录低位8%,决策者在竭力复苏经济.[ID:nSB1661954]