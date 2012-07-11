《热点聚焦》美联储2007-08年就知道Libor有问题,曾建议英国改革

* 美联储对于Libor问题所采取的措施是否足够引发质问

* 或许早在2007年8月就已知道存在缺陷

* 美财长盖特纳2008年议程上包含"整顿Libor"会议

* 美联储称收到过巴克莱对Libor问题的个例报告

* 美联储称向英国当局做出过改革的建议

路透7月10日电---纽约联邦储备银行或许早在2007年8月就已知道全球指标利率的设定存在缺陷.该行2008年春季对巴克莱银行(BARC.L)进行质询后,曾向英国当局提出过改革这一制度的建议.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)的角色,或将引起诸多质疑,例如FED与其他当局是否做足了措施,来打消他们对伦敦银行间拆放款利率(Libor)制订方式的忧虑,还是他们是否为了尽全力让银行体系安度金融危机,从而将Libor问题被放到了次要位置.

纽约联储发言人发表声明称,"2007年底金融危机爆发后,在我们的市场监控环境下,包括好几个月里与市场参与者之间的数以千计通电话和信件,我们偶尔会从巴克莱得到一些有关Libor问题的个例报告."

"在2008年春季,就是介于贝尔斯登倒闭和关于此事的媒体曝光之间那段时间,我们进一步询问了巴克莱有关提交Libor估值的操作流程.我们随后向英国相关部门分享了我们的分析结果和改革Libor的建议."

这份声明没有说明与英国当局的具体沟通时间.贝尔斯登倒闭是在2008年3月初,之后被摩根大通收购.

同时,美国国会议员们暗示,他们有意进一步了解美联储官员对Libor操纵案的知情程度.

7月9日,美国众议院金融服务委员会一小组委员会主席、共和党议员Randy Neugebauer致函纽约联邦储备银行,要求取得"2007年8月至2008年11月期间与巴克莱有关设定银行间利率的通讯"文本记录.

路透见到的这封信函的副本显示,Neugebauer请纽约联储总裁杜德利周五前提供上述记录.

美国参议院金融委员会主席Tim Johnson周二称,对可能"广泛操纵"Libor的指控感到担忧,并已指示工作人员就此事安排情况简布会.

Johnson还表示,金融委员会将在本月稍晚的听证会上,向财政部长盖特纳和美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克就这些指控提出问询.

巴克莱上月同意向英国和美国当局支付4.53亿美元和解金,以和解操纵Libor相关诉讼.

Libor利率是伦敦的一些国际性银行为多种货币设定的资金隔日拆借利率,是世界金融体系的重要组成部分.Libor利率被用来当作金融系统中约550万亿(兆)美元贷款、证券和衍生品的订价基准,对很多人和企业的借贷成本产生影响.

通过操纵Libor利率,银行可以透过押注利率变动方向来实现盈利或规避损失.在金融系统面临巨大流动性问题期间,银行可以通过低报借款成本,来美化自身财务状况.

迄今为止,操纵Libor丑闻基本局限在英国.丑闻已导致巴克莱三位高官辞职,并引来英国政府谴责和公众抗议,还招致了各界对于英国当局缺乏监管的质疑.

英国央行副总裁塔克周一甚至不得不否认曾有政府官员向他施压,让他鼓动银行操纵Libor.

但英国、美国及其他国家监管者的深入调查料将发现,问题远超过巴克莱和英国银行范畴.

十余家银行因其在设定Libor中的角色而接受调查,包括花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、瑞银UBSN.VX和苏格兰皇家银行(RBS.L).

**施加压力**

耶鲁大学研究员Andrew Verstein在撰写关于Libor的文章时称,包括纽约联储在内的监管者有责任"促进更多的团结合作",其已显然检讨了这个状况,且有资源进行调查."显然他们认为这还在其轨道之内."

许多Libor的不当提报要求是由纽约交易员提出.

华盛顿律师事务所Morrison & Foerster的律师Oliver Ireland称,作为世界上最有权力的监管者之一的纽约联储有权对银行施压,迫使他们做出艰难决策.Ireland先前曾在华盛顿担任美联储的法律顾问.

但他指出,2008年秋季纽约联储的关注点锁定于雷曼兄弟及美国国际集团(AIG)破产造成的影响,致力于避免全球经济灾难.

巴克莱在上周二公布的文件中表示,该行于2007年8月28日首次联系美联储官员讨论Libor问题,当时美国房市泡沫破灭引发的信贷问题开始加重.巴克莱当天与美联储沟通了两次.

文件显示,从那时起到2008年10月,巴克莱又与美联储就金融危机期间提报Libor数字相关问题等沟通了10次.

在记录这些会议以及与英国当局会议的文件中,巴克莱称"我们相信,这些按时间排列的事件记录明确显示出,我们不断向监管机构提出信贷危机长时间内对Libor设定构成冲击的问题."

巴克莱在美国亦有经营业务,当受到美联储的监管.而且在巴克莱收购雷曼兄弟投资银行和交易业务后更应如此.

知情人士表示,纽约联储官员与英国当局就Libor的计算进行了沟通,而且听取了市场人士有关是否能找到Libor替代方式的看法.

2008年初,关于Libor能否反应银行的真实借款成本这一问题变得更加公开.国际清算银行(BIS)当年3月发表的一篇论文提出了这个问题,华尔街日报4月16日的一篇报导则引发关于银行通报的利率是否准确的忧虑.巴克莱称其在2008年3月至4月期间与美联储官员进行了两次会晤,讨论Libor问题.

**解决Libor问题**

根据时任纽约联储总裁、现任美国财长盖特纳的日程表,2008年4月28日下午2:30-3:00甚至举行了一个"解决Libor问题"会议.至少八名美联储高级官员受邀参与此次会议.

尚不特别清楚该次会议的讨论内容以及有哪些人士出席.受邀者中除了盖特纳,还有杜德利(William Dudley)和James McAndrews.杜德利当时是纽约联储Markets Group的主席,后来在2009年1月接任盖特纳成为纽约联邦储备银行总裁.McAndrews是联储经济学家,他在此次会议三个月后发表了一份报告,质疑Libor是否受到操纵.

"聚焦Libor案的问题在于,参与Libor制定委员会的银行被怀疑在近期信贷紧张期间低报借款成本."一份2008年7月的报告指出,该报告旨在检视一项政府流动性工具是否帮助缓解了银行间拆借市场的压力.

当被问及看法时,McAndrews将提问推给了纽约联储的一位女发言人.而杜德利无法立即被联系到.

必须指出,联储报告有时候并不提供决断性的结论.上个月就在宣布巴克莱达成和解前不久发表的一份联储报告显示,"虽然Libor委员会银行的误报可能导致Libor数据偏离其它融资指标,但我们的调查并不确定这种误报行为是否确实发生了."

不过,2010年的一份相关文件曾指出,在金融危机时期,银行间实际的拆借利率似乎高于他们报出的水平.

Verstein表示,当问题最初在2008年浮现时,纽约联储其实应当设法让其员工加入Libor计算过程.

他表示,他们可以使用Fedwire Funds Service电子系统--这是银行间贷款结算系统--藉此来测试银行是否准确报告了借款成本.而在金融危机过去后,监管者可以"敦促采取更新和更好的系统".

纽约联储未参与巴克莱和解案,后者是涉及此番Libor调查的首个重大和解案.

美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国司法部和英国金融服务监管局(FSA)与巴克莱达成和解.

**没人承担最终责任**

Libor操纵丑闻令一个潜在的监管漏洞变得醒目:似乎没有哪家监管机构对确保银行提交利率数据的真实性负有最终责任.