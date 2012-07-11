《热点透视》客户资金频频失踪,期货经纪业危险

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 程琳

路透纽约7月10日电---期货经纪行业真是一团糟.券商美国百利金融集团(PFGBest)大约2.2亿美元客户资金不翼而飞,执行长Russell Wasendorf自杀未遂正在住院救治.就在几个月前,明富环球(MF Global)MFGLQ.PK刚刚爆出类似丑闻,恍若2005年Refco的翻版.很显然,客户需要得到更好的保护.

期货经纪行业面临的麻烦是,此类保护措施将加重成本负担,而他们的利润已经受到挤压.通常,期货经纪人有三条赚钱途径:执行交易,结清交易,收取客户账户的利息.其中两条正受到沉重压力.越来越多的交易采用电子方式,低利率也让持有客户现金得到的利润受到压缩.而后者曾是很多业者最大的收入来源.

对利率上涨后将恢复元气的希望,或许为提供更多直接保护带来了阻力.最简单的方式可能是给出保证书,保证将客户资金与其它资产隔离开.另一个设想是,创立像担保零售银行存款那样的保险基金.还有一种想法是,将未使用的客户资金托管给第三方,例如保管行.在雷曼兄弟没有单独管理的客户资金在该投行倒闭时被冻结后,对冲基金都采用了第三种做法.

期货经纪公司实际上承担不起这些办法要花费的成本.清算费用将不得不上调.不过,最大的期货经纪公司都隶属于较大的银行,例如摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N).他们也许会需选择承担这部分损失,以赢取其它业务.尽管他们部分受制于资本不足,但芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)这样的交易所也都在试图抢夺市场份额.

无论如何,不到一年时间里发生两起客户资金遗失案,影响实在太坏,让人无法忽视.这也揭示出监管机构严重失职.在明富环球倒下后,商品期货交易委员会(CFTC)曾给其它所有期货经纪商法案颁发证书,证明其隔离管理客户资产,让我们假定这其中也有百利金融集团.总而言之,看上去期货经纪模式遭到惨重打击,亟需补救.

欲览百利金融案相关报导,请点击[ID:nST0526289].(完)