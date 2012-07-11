版本:
中国
债券 | 2012年 7月 11日 星期三 11:28 BJT

〔标题新闻〕美国百利金融集团盗用客户资金丑闻令美国期货监管机构再次被推到风口浪尖

* 美国百利金融集团(PFGBest)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IAELI]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐