(重发)〔新闻稿〕标普称降息将冲击中国银行业2013年获利

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
(重发以跟上红条)
(以下为标准普尔7月11日发布的新闻稿摘要)
7月11日---标准普尔最新发布的题为"中国银行业不再高枕无忧,降息或伤及获利能力"的报告中指出,中国近期降息对今年银行业获利能力影响不大,但2013年业绩可能会走疲.
"我们估计央行的行动对2013年银行业资产回报率的削弱幅度,将比我们此前预估的20-25个基点还要大10个基点,"标准普尔信用分析师Ryan Tsang表示.
"但我们预计今年的利润率不会再受到更多压力.在已消化中国调整利率浮动区间和近期两次降息后,我们维持我们的判断,即2012年银行业利润率或下滑不超过10个基点."
中国央行此前宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.上一次则为下浮0.8倍.[ID:nSH0109611]
标普报告称,随着利率下限的放松,中国的银行风险定价能力将受到考验."我们认为,随着利率市场化步伐的加快,银行在风险定价方面的能力和约束力,对于维持整个银行业的财务稳健至关重要,"Tsang表示.(完)
--编译 梁睿雪/丁琦;审校 郑茵/艾茂林
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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