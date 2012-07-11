《热点透视》欧洲监管当局必须着手处理有缺陷的指标利率

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 白云

路透伦敦7月10日电---监管当局追踪金融罪行就像缉毒专员追赶环法自行车手:上演你追我赶的戏码.而以新产品或新药为形式的创新总是领先一步,所以警察行动总比犯罪行为慢一拍,而且那些行为甚至常常还未被定性为犯罪.

伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻曝光后,欧盟执委巴尼尔(Michel Barnier)和英国政府着眼对指标利率和其它利率实施监管.这些尝试也许会半途陷入僵局,也有可能事与愿违,或出现闪失,未击中目标.也可能错失了新的诈欺和不规范行为.但随着金融危机步入第六年,广为使用、堪比市场晴雨表的指标利率无人监管的年代必须成为历史.

有人会想,对民间指标利率实施监管有越俎代庖之嫌.金融领域充斥着各种民间指标,而这些指标都是由市场参与者设定的.

这些指标什么时候变得如此重要,以致于要对之实施公共监管,回答这个问题并不容易.而对Libor来说,早就该实施监管了,Libor成为价值数万亿美元合约的参考指标已有多年时间.每日的Libor是在多家银行提交的假设借贷利率基础上计算得出,显然是经不起检视.

信贷评级机构曾试图抵制监管,理由是那将侵犯他们表达观点的权利.无独有偶,信奉自由市场的基要主义者也提出,纯粹的数字不应被纳入监管范畴.

英国央行副总裁塔克本周建议,应该要查查那些"指标"利率.他还建议那些利率应该以观察得到的市场交易为基础,而不是凭猜测得出.那将成为一个良好开端:监管当局不必动用铁腕.他们必须确保数字的真实性,有诚信基础,对不规范行为要处以罚款.多数情况下,这应该足以让市场人士不会贸然撒谎.(完)