〔新债招标〕中国七年续发国债略低预期,资金面趋稳令配置需求释放(更新版)

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* 七年续发国债中标收益率2.9972%,略低于预期

* 资金面稳健令投资机构需求得以释放

* 绝对收益不高未能吸引逐利投机盘

* 降息预期影响,机构在一级市场上对国债需求料将稳定

* 首场投标倍数1.77倍,边际收益率为3.0213%

路透上海7月11日电---中国财政部续发的七年期国债招标结果略低于市场预期,资金面渐向好令银行等主力买家需求得以释放,而基金和券商为主的逐利机构参与不多,整体需求呈中性,中标收益率也落在二级市场水平附近.

市场人士指出,随着市场对后续宽松政策出台的预期增强,以银行为首的投资主力对国债需求料将维持相对稳定.

业内人士稍早透露,七年续发国债加权中标收益率为2.9972%,略低于此前3.03%的市场预测均值.该期债的最优(边际)收益率为3.0213%,首场投标倍数1.77倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为2.97%-3.09%.

"结果落在预测区间内,主要是资金不紧,银行这些市场主力也有拿债的意愿."上海一银行交易员称.

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期国债最新收益率报3.0239%;增发标的120010券最新双边报价tCN120010=CFXM中值集中在3.00%附近.

今日早盘流动性维持相对宽松态势.其中银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS最新报在3.2804%,较上日收盘3.3266%下跌.[cn/cn]

**一级市场上国债需求料能维持稳定**

中国通胀压力有所缓解,为进一步降准降息等宽松政策的出台打下伏笔.在此预期下,业内人士预计,虽然国债收益率较低,但市场对其需求却能够维持稳定.

北京一券商交易员认为,一方面在流动性趋松的背景,银行等主要投资机构的购买力稳定,另一方面,虽然国债绝对收益率不高,但预计下半年收益率持续下降的机率较大,投资者在国债一级市场也有拿债积极性.

"预计政策放松后面还会有,虽然国债收益率较年初降低了不少,但预计后面还会更低,所以如果资金不是特紧的话,(对国债)的需求还是会比较稳定的."他并称.

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,创29个月新低;当月PPI同比下降2.1%,亦创下31个月最低.央行此前已于上周五(6日)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.

该期国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.7月12日开始续发行,7月16日续发行结束,续发行部分从7月18日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天,2012年第10期国债CN120010=CFXS停止交易一天.续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与第10期国债相同.从2012年6月7日开始计息,票面利率3.14%,按年付息.(完)