〔全球经济〕第二季新兴市场成长减缓,受制造业活动拖累--汇丰调查

路透伦敦7月11日电---一项调查周三显示,2012年第二季新兴市场经济成长放缓,受到制造业活动迟滞所拖累,尤其是中国及巴西.

汇丰新兴市场指数(EMI)第二季降至53.0,上季则为53.6.该指数是根据16个新兴经济体的21项服务及制造业调查所得出.

尽管该指数仍在50关卡上方的扩张领域,但汇丰表示,其增幅远低于危机前的均值,因受发达国家成长步履蹒跚所压抑.

"这告诉我们新兴市场尚未否极泰来,"汇丰资深全球分析师Karen Ward表示.

"西方国方未能提供稳定的环境,因此我们再度担忧经济硬着陆,及这些经济体在出口下滑的情况下,如今变得有多么疲弱."Ward指出.

此外,这份调查也揭露了双速成长的情景,在新兴经济体当中,巴西及中国扩张的速度较印度及俄罗斯更为缓慢.

制造业的情况更是如此,中国制造业产出连续第四季下滑,而巴西制造业继1-3月好转后,再度跌回萎缩的局面.

即便是雷曼兄弟倒闭至今欧盟国家中惟一躲过衰退的波兰,其产出也呈现下跌,为爆发全球危机以来首见.

在发达经济体陷入困境下,全球市场对新兴市场制造商生产的商品需求在4-6月当季亦持续减弱,新出口业务连续第二季下滑.

巴西及中国新出口订单下降,而波兰及捷克则出现最大的降幅.

然而,印度及俄罗斯新出口订单则增加,与土耳其及韩国的情况一样.

不过,调查发现,经济成长及出口前景受到抑制,使得新兴市场企业迟迟不愿招聘新员工.汇丰指出中国就业人口减少,为13季以来首见,这种情况特别令人忧心.

服务业一直是这项季度调查的亮点,该行业在一年多以来的表现均相对亮眼.但汇丰指出,第二季服务业活动增长低于均值,整体扩张幅度为过去三年以来最低水平.

巴西增长幅度为三季以来最低,印度及俄罗斯增幅则为2011年第一季以来最低.然而,中国扩张速度则为一年半以来最快.

这份指数是根据Markit所编撰的采购经理人指数(PMI)加以计算.(完)