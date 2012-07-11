〔路透基点〕阿里巴巴委托七家银行办理10亿美元四年期贷款--RLPC

路透香港2012年7月11日电---据汤森路透旗下基点报导,消息人士称阿里巴巴集团已委托七家银行负责其10亿美元的四年期贷款案.这笔贷款将为阿里巴巴从雅虎回购20%股权提供部分融资.

这七家银行承贷规模相同,包括澳新银行、巴克莱、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗银行和摩根士丹利.

一位消息人士表示,贷款协议将很快签署,7月底或8月初可能进入组建银团阶段.

此前国开行于6月中向阿里巴巴提供一笔10亿美元的四年期双边贷款,本月稍早又承诺了另一笔10亿美元三年期贷款.

国开行的四年期贷款、上述七家银行所负责的贷款以及公司内部资金,将为阿里巴巴从雅虎回购20%股份提供融资.

这七家银行此前曾牵头主办阿里巴巴一笔30亿美元的贷款,参与银行总数为19家.该贷款在6月中旬签署,四家银行作为主办行加入.

一如稍早报导,这笔贷款分为10亿美元三年期的A部分和20亿美元12个月期过桥贷款的B部分.

承贷3亿美元或以上的主办行和额度分配行,A部分先付费用最高为300个基点,B部分过桥贷款先付费用为175个基点.(完)