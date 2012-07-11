〔路透基点〕阿里巴巴委托七家银行办理10亿美元四年期贷款--RLPC

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透香港2012年7月11日电---据汤森路透旗下基点报导,消息人士称阿里巴巴集团已委托七家银行负责其10亿美元的四年期贷款案.这笔贷款将为阿里巴巴从雅虎回购20%股权提供部分融资.
这七家银行承贷规模相同,包括澳新银行、巴克莱、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗银行和摩根士丹利.
一位消息人士表示,贷款协议将很快签署,7月底或8月初可能进入组建银团阶段.
此前国开行于6月中向阿里巴巴提供一笔10亿美元的四年期双边贷款,本月稍早又承诺了另一笔10亿美元三年期贷款.
国开行的四年期贷款、上述七家银行所负责的贷款以及公司内部资金,将为阿里巴巴从雅虎回购20%股份提供融资.
这七家银行此前曾牵头主办阿里巴巴一笔30亿美元的贷款,参与银行总数为19家.该贷款在6月中旬签署,四家银行作为主办行加入.
一如稍早报导,这笔贷款分为10亿美元三年期的A部分和20亿美元12个月期过桥贷款的B部分.
承贷3亿美元或以上的主办行和额度分配行,A部分先付费用最高为300个基点,B部分过桥贷款先付费用为175个基点.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。