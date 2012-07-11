〔中国基金〕鼎晖创投正募集一只3-3.5亿美元的新基金,料年底前完成

路透上海7月11日电---知名投资公司--鼎晖投资旗下鼎晖创投合伙人周三透露,正在募集一只3-3.5亿美元的创投基金,预计年底前完成,目前新基金募集进展顺利.

鼎晖创投管理合伙人黄炎指出,尽管目前中资公司赴美上市进入冰冻期,给现有基金投资的项目退出带来难度.不过目前已有部分项目计划以合资公司形式登陆A股市场,另一些项目亦在坚持等待海外上市的合适窗口.

"鼎晖已启动美元基金的融资,进展相当顺利...新基金的投资方向还是TMT(科技,媒体和电讯)、医疗、消费服务和清洁能源等."他在参加清科中期论坛时对记者表示.

据清科最新数据,由于全球金融危机的影响,今年上半年无论创业投资(VC)还是私募股权投资(PE),国内新募集的美元基金大为减少,募资总额仅10.7亿美元,占同期PE/VC募资总量的13%.

黄炎说,中资股赴美上市遭冷遇,主要是两个原因,一是受欧债危机影响,投资者本身对外投资意愿不浓;二是此前的中概股危机令投资者对中资企业失去信心.

上半年仅有一家中资企业实现在美上市,即在线零售商--唯品会(VIPS.N).不过其3月底上市以来,其价格一直低于6.5美元的发行价,被外界称为"流血上市".

黄炎预计,经济周期所带来的不利影响可能需要1-2年时间修复.目前有数十家中资公司在等待赴美上市,短期内若有优质中资公司上市,并起到好的示范效应,会令投资者对中概股的信心逐渐恢复.

鼎晖投资目前管理规模超过70亿美元,包括私募股权、创业投资、地产投资和证券投资基金.而鼎晖创投目前管理两支美元基金和一支人民币基金,总规模为9亿美元,以创业型企业为主要投资对象.其投资领域包括信息技术与服务、新媒体、大众消费品和消费服务、医疗设备及服务等行业。

鼎晖创投之前投资了赛维LDKLDK.N、保利协鑫(3800.HK)、汉庭酒店集团(HTHT.O)、九阳股份(002242.SZ)、俏江南等多家公司.(完)