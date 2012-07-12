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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 09:23 BJT

〔中国公开市场〕仅进行100亿七天期逆回购,本周净回笼400亿--业内人士

路透上海7月12日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼400亿元.

央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.[ID:nSB1659558]

央行公开市场上周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.逆回购操作期限主要有七天和14天两种,中标利率逐步下行,并略低于二级市场同期质押式回购水平.[ID:nSB1651590]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]

中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]

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