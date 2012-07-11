〔中国汽车〕年中冲量助6月乘用车销量同比劲升,需求不振后期难乐观(更新版)

(新增数据和评论)

* 6月乘用车销量同比上升15.77%,上半年增7.08%

* 半年考核冲量后,7月车市料整体回软

* 终端需求不振,经销商面临库存压力

* 消费持续升级,自主品牌压力凸显

路透北京7月11日电---汽车厂商半年度考核压力推动中国6月乘用车销量同比劲增15.77%.然而经济持续下行,终端需求仍然不振,加之广州加入限购行列,7月份车市整体行情料将重回弱势.

中国政府新一轮汽车消费刺激政策呼之欲出,使部分消费者持币观望,也令经销商渠道库存压力不断上升.但消费升级趋势有望持续,这一方面使规划相对合理的德美系合资企业受益,同时也使自主品牌厂商面临产能过剩风险.

长江证券行业分析师刘元瑞在研究报告中预测:"在终端库存持续上升的情况下,整车厂商仍然屈服于半年业绩的压力,选择了继续向渠道压库,造成了批发销量持续好转...随着GDP增速下滑，能源、交通、环境等制约行业发展的因素逐渐体现,未来行业增速中枢或下降到7%."

中国汽车工业协会新闻稿称,6月份乘用车共销售128.42万辆,环比增长0.24%.今年上半年,乘用车共销售761.35万辆,同比增长7.08%.

6月整体汽车市场共销售汽车157.75万辆,环比下降1.66%,同比增长9.86%.上半年共销售汽车959.81万辆,同比增长2.93%.

长江证券研报援引的数据显示,国内经销商库存自今年2月起开始持续攀升,与此同时厂商库存变化则相对平缓.

乘联会副秘书长崔东树表示,以前只有自主品牌库存承压,但现在连外国品牌也出现库存上升的现象.他认为政府应该出台汽车销售刺激政策来提振需求.

路透曾于5月末时报导,为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等,其后重庆市首先推出新一轮汽车下乡.[ID:nSB1588146]

**自主品牌危机凸显**

从数据细节来看,运动型多用途乘用车(SUV)销量延续此前强势,合资车型表现亦持续强于自主车型.

中汽协数据显示,6月乘用车自主品牌共销售23.01万辆,环比下降3.20%,同比增长2.08%,占乘用车销售总量的25.97%,占有率较上月下降0.64个百分点,较上年同期下降2.22个百分点.

"目前行业总体产能已有过剩风险,各车企产能利用率分化严重.美系和德系为主的合资品牌产能规划相对合理,自主品牌产能利用率普遍偏低产能危机逐渐凸显."刘元瑞称.

合资品牌中,日系、德系、美系、韩系和法系分别占乘用车销售总量的21.92%、23.84%、16.56%、8.18%和3.53%.

6月,基本型乘用车(轿车)销售轿车88.60万辆,环比下降0.81%,同比增长10.80%;运动型多用途乘用车(SUV)销售17.97万辆,环比增长11.10%,同比增长52.49%.

6月销量排名前十位的轿车品牌依次是:桑塔纳、福克斯、赛欧、凯越、科鲁兹、捷达、宝来、速腾、骐达和阳光.

当月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽大众、上海通用、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、吉利、广汽本田、一汽丰田和神龙.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况(%):

2012年6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

15.77 22.56 12.5 4.54 26.52 -23.81 4.61 0.29 1.42 8.8 7.3 6.74 6.21(完)