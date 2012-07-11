〔韩国股市〕连续第四天收低,受全球经济放缓忧虑拖累

《香港报摘》--经济日报2月20日
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
路透首尔7月11日电---韩国股市周三收跌,为连续第四天收低,企业财报表现黯淡突显全球经济放缓忧虑,以及欧元区领导人在压低债务负担过重国家的举债成本方面进展不大.
造船股表现逊于大盘,大宇造船(042660.KS)跌3%,韩国现代重工(009540.KS)跌2.5%.
综合股价指数.KS11收跌0.17%,报1,826.39点.(完)
--编译 许娜;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--本地金融股业绩高峰期本周开始，各行如何运用资本回馈股东成焦点。其中汇丰回购计划最受关注，渣打亦随时恢复派息。投资界是否＂收货＂，直接影响后市走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。