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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 14:35 BJT

〔韩国股市〕连续第四天收低,受全球经济放缓忧虑拖累

路透首尔7月11日电---韩国股市周三收跌,为连续第四天收低,企业财报表现黯淡突显全球经济放缓忧虑,以及欧元区领导人在压低债务负担过重国家的举债成本方面进展不大.

造船股表现逊于大盘,大宇造船(042660.KS)跌3%,韩国现代重工(009540.KS)跌2.5%.

综合股价指数.KS11收跌0.17%,报1,826.39点.(完)

--编译 许娜;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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